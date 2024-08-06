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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Organik Atıklardan Mama ve Gübre Üretiyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde topladığı organik atıklardan aylık 4 ton kedi ve köpek maması ile 1 ton doğal gübre elde ediyor. Belediye mamayı kentteki kedi ve köpeklere dağıtırken, gübre ise hobi bahçelerinde kullanılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde topladığı organik atıklardan aylık 4 ton kedi ve köpek maması ile 1 ton doğal gübre elde ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi, organik atıklardan mama ve doğal gübre üretimi gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerince yemek atıkları, hal ve pazar yerlerinde toplanan organik atıklar, söz konusu merkezde çeşitli işlemlerden geçirilerek mama ve gübreye dönüştürülüyor.

Atıklardan aylık 4 ton kedi ve köpek maması ile 1 ton doğal gübre elde ediliyor.

Belediye mamayı kentteki kedi ve köpeklere dağıtıyor.

Gübre ise belediyenin 65 yaş üstü kişiler ve gaziler için tahsis edilen hobi bahçesindeki yeşil alanlarda kullanılıyor.

Sıfır Atık Projesi destekleniyor

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürü Mehmet Demir, merkez sayesinde hem atıkların israf olmasının önüne geçildiğini hem de hayvanlar için kaliteli mama üretiminin yapıldığını dile getirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni desteklemek üzere yerelde iyi uygulama örneklerini şehrimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu tesiste meyve sebze atıklarından park bahçe atıklarından doğal gübre üretiyoruz. Kimyasal gübre olmayan, sebze üretimini desteklemek organik içeriği yüksek mineralli fazla olan bir gübre üretmiş oluyoruz. Tesisimizde yemek artıklarından mama üretiyoruz bu mamayla da kendi barınaklarımızda hayvan hastanelerimizdeki mama ihtiyacımızı gideriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bahçe kedi Ekonomi Güncel Haberler

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