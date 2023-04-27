Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kursları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı atölyelerdeki kurslar her yaştan vatandaştan ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı Sanat Sokağındaki sanat atölyelerinde her yaşa uygun çeşitli sanat etkinlikler düzenleniyor.

Özellikle kadınların uğrak mekanı haline gelen atölyelerde ahşap oymacılığı yoğun ilgi görüyor. Günün stresini burada atan kadınlar hazırladıkları desenleri ahşaba işliyor.

Göbeklitepe temalı ahşap oymacılığı kurslarına katılan kadınlar, hayal ettikleri desenleri ahşaba yansıtıyor. Biblo ve hediyelik süs eşyalarının hazırlandığı atölyelerde çocuklar ise hayallerini tuvale yansıtıyor.

Kurslara katılan vatandaşlar desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.