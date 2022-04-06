Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beyazgül, mesajında, Anadolu Ajansının kuruluşundan bu güne kadar ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirdiğini belirtti.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının en önemli aracının kuşkusuz basın ve yayın kuruluşları olduğunu ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerden haberdar olmamıza büyük katkı sağlamaktadır. Anadolu Ajansı kendisini sürekli geliştirip sürdürdüğü hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletimizin de gururu olmuştur. Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine olan katkısı, ülkenin geçmişine ve geleceğine ayna tutmasıyla Anadolu Ajansı, milletimizin gür sesi, Anadolu'nun sesi ve kulağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Şanlıurfa'da fedakarca görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarını, Anadolu Ajansı yönetimini ve dünyanın her yerinde ülkemizin bayrağını yükselten çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyor, ajansımızın 102'nci yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 102 yıl önce kurulan ve başarılı çalışmalarıyla dünya gündemine imza atan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "Milli Mücadele döneminde zor şartlar altında kurulduğu günden bugüne etik kurallarından da asla ödün vermeyerek, 102 yıldır sesimizi dünyaya duyuran AA'nın başarılı çalışmalarının devam etmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

Bu arada, kentteki belediyeler AA'nın kuruluş yıl dönümünü LCD ekranlarda ve billboardlara astırdığı afişlerle kutladı.