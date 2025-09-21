Haberler

Şanlıurfa Bozova'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki sürücü ve 12 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen kardeş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Ç'nin (19) kullandığı 63 AAH 647 plakalı motosiklet, Yeşilova Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Ç. ağır yaralandı.

Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı, hırsız kendisi çıktı

Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı! Her şeyi kendisi tasarlamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.