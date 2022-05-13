Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nde resim sergisi açıldı - Haberler

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Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nde resim sergisi açıldı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nde resim sergisi açıldı

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nce yıl sonu etkinlikleri kapsamında öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.

HALİLİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nce yıl sonu etkinlikleri kapsamında öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Kent Müzesi Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdülkerim Yavuz, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ın katılımıyla gerçekleşti.

Programda, öğrencilerden oluşan koro üyeleri de piyano eşliğinde mini bir konser verdi.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi sanat danışmanları Hacer Özgür ve Ahmet Fedai, öğrencilerin gelişimi ve becerilerinin geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Mehmet Vural, Metin Esen, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Haberler

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