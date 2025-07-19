Şanlıurfa Baro Başkanı'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması

Şanlıurfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Öncel, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini ifade etti.

Barış için herkesin kararlı olduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz konuştuğumuz herkes, barışın, bu sürecin olumlu sonlandırılması adına inanılmaz özenli cümleler kullanıyor. Karşı tarafı incitmemek adına her iki tarafta çok hassas yürütüyor. Sizler de bizler de inanırsak ve halkımız da inanırsa bu sürecin kesinlikle olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum."