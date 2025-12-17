Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Partili Şanlıurfa milletvekilleri ile TBMM'de bir araya geldi. Şanlıurfa'yı ilgilendiren konuları görüşme imkanı bulduklarını belirten Bozdağ, Şanlıurfa Alan Yönetimi Kanun Teklifi'nin 2026 yılı başında TBMM'de kanunlaşacağına işaret etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa milletvekilleri ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı ile TBMM'de Eyyüpoğlu'nun makamında bir araya gelme imkanı bulduklarını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Alan Yönetimi Kanun Teklifimiz, Sayın Ak Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yapılacak çalışma ve istişare sonucunda inşallah 2026 yılı başında TBMM'de görüşme ve kanunlaşma süreci başlayacak.

Tarımsal sulama, tarımsal sulamadaki elektrik kesintilerinin sonlandırılması, tahta direklerin demir direklerle değiştirilmesi ve enerji nakil hatlarının değiştirilmesi, Ziraat Bankası'ının elektrik borcunu ödemek maksadıyla verdiği 0 faizli kredinin devamı kredi şartlarının kolaylaştırılması, sulama elektrik borcu ödemelerinin aylık yapılması yerine yılda bir hasat döneminde ödenecek şekilde yeniden düzenlenmesi, toplu elektrik kesintilerine son verilmesi konuları başta olmak üzere önemli hususları ele aldık.

Şanlıurfamıza, taleplerimizin karşılanmasına, sorunlarımızın çözümüne gösterdiği samimi ilgi ve verdiği destekten dolayı Şanlıurfa milletvekilleri ve teşkilatları olarak hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey Şanlıurfa için."