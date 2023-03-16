Şanlıurfa-Akçakale yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
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Şanlıurfa kent merkeziyle Akçakale ilçesi arasında yaşanan su taşkını nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Şanlıurfa kent merkeziyle Akçakale ilçesi arasında yaşanan su taşkını nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde su taşkını yaşandı.
Yolun suyla kaplanması nedeniyle bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, araçların alternatif yollardan ulaşım sağlayabilmesi için çaba gösteriyor.
Özellikle otomobillerin geçişinin sağlanamadığı bölgeyi kullanmak isteyen sürücüler, köy yollarından güzergahlarına devam edebildi.
Kara yolundaki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel