Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

Şanlıurfa ve Adana'dan kalkan iki uçakla Antalya Havalimanı'na gelen depremzedeler, burada yakınları tarafından karşılandı.

Yakınlarına sarılan bazı depremzedelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Yeni doğum yapan kızına yardımcı olmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gittiğini belirten Medine Güler (70), deprem anında bir apartmanın 12'nci katındaki dairede olduklarını söyledi.

Depremde evlerinin yıkılmadığını ancak zarar gördüğünü ifade eden Güler, sonrasında açık alandaki otomobilde kaldıklarını anlattı.

Güler, depremzedeler için ücretsiz uçak tahsis edilmesiyle kızı ve 5 günlük torunuyla Antalya'ya geldiklerini kaydetti.