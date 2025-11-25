Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda Patlama: Yaralanmalar Var
Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda meydana gelen patlamada bazı kişiler yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Haber: Abdulkadir Çelikcan
(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda bir patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama gerçekleşti.
İlk bilgilere göre, binanın adli emanet bölümündeki patlamada bazı kişiler yaralandı.
Patlama sonrasında polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, patlamanın nedeninin bilinmediğini ve binanın tahliye edildiğini duyurdu.
Kaynak: ANKA / Güncel