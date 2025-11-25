Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda Patlama: Bir Zabıt Katibi Yaralandı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda meydana gelen patlamada bir zabıt katibinin bacağından yaralandığını bildirdi.

Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe teklifine ilişkin görüşmeler devam ederken, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş. Bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmış. Şu anda bilinci açık. Bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesinde çalışan tüm personele geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.