Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara Yalova'ya atandı

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli Yargı Kararnamesi ile Yalova'ya atandı.

Başkan Kara, yaptığı açıklamada, 5 yıldır görev yaptığı memleketinden ayrılmanın burukluğu içinde olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'dan birçok anıyla ayrılacağını aktaran Kara, meslek hayatının en uzun görev sürelerinden birini kentte geçirdiğini ifade etti.

Kara, Şanlıurfa'da yoğun bir iş temposuyla çalıştığını aktararak, "Şanlıurfa'da yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. 5 yıllık sürede 3 bin civarında dosyayı karar bağladık. Şanlıurfa'nın benim için memleketim olmasından dolayı yeri apayrıdır. Şimdi ayrılmanın burukluğu içindeyim. Görev yaptığım süre zarfında bana gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Vatanımızın her köşesi güzel. Bundan sonraki süreçte milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.