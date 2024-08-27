Üye Girişi
Haberler

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları Ahlat'ta yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler, dönüş yolculuğunda Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ecdada dua etti, sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi.

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler, dönüş yolculuğunda Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ecdada dua etti, sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her döneminde ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "şanlı zafer"in yıl dönümü kutlamaları da UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan tarihi alana merakı artırıyor.

Kutlamalar için yurdun dört bir yanından Muş ve Bitlis'e gelenler, "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönümlük alanı kapsayan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmeden ayrılmıyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmaların devam ettiği mezarlığa gelenler, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar ve oymalarıyla birbirinden değerli mezar taşlarının arasında adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Taşların üzerindeki işlemeleri inceleyen ve bilgilendirme tabelalarını okuyan ziyaretçiler, ecdada dua ediyor, fotoğraf çekiyor.

"Herkesi gelip görmesi gereken bir yer"

Aydın'dan gelen Fuat Yağan, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin devam etmesini istediklerini söyledi.

Etkinlikler için kilometrelerce yoldan geldiklerini anlatan Yağan, "Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında hem kabinenin burada toplanması hem de böyle bir etkinliğin yapılması çok önemli. Ülkemiz ve yöremiz için büyük bir duygu. Oldukça takdir ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde Türk-İslam mezarlığının dünyaya tanıtılmasından oldukça etkilendim." dedi.

Tarihi mezarlığın görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Yağan, herkesi Ahlat'a davet etti.

Osmaniye'den gelen Alper Tutguner ise tarihi mezarlığı görmek için kenti ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin her yerinden insanların mezarlığı görmek için kente akın ettiğini belirten Tutguner, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli'ye son yıllarda burayla ilgili yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bu büyük organizasyon sayesinde tarihimizi tanıma imkanı bulduk. Gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Kendilerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Güncel

Malazgirt Selçuklu bitlis Ahlat Muş Kültür Etkinlik Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title