SANKO Okulları'nın YKS başarısı

SANKO Okulları 2022 Mezunları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarılarını taçlandırdı.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, SANKO Okulları 2022 mezunu 82 öğrenci, Türkiye'deki üniversitelerdeki farklı bölümleri kazanarak başarı elde etti.

2022 mezunlarından, 5 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 1 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 2 öğrenci İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 2 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, 1 öğrenci Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, 1 öğrenci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1'i yüzde 100 burslu olmak üzere 5 öğrenci Koç Üniversitesi'ne, 4 öğrenci Sabancı Üniversitesi'ne ve 2 öğrenci de Bilkent Üniversitesi'ne yerleşme başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 2022 mezunlarının planlı ve güçlü akademik çalışmalar sonucunda Türkiye'nin prestijli üniversitelerine yerleştiğini belirtti.

Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerinin, yüzde 100 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda kazandıkları burslarla önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Asyalı, "Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu büyük başarı için özveriyle çalışan yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bize güvenen velilerimize teşekkür ediyor, 2022 mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.