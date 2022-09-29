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ŞANILURFA - "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası

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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla konuşması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yolun karşısına geçmeleri Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yaya geçidini kırmızıya boyaması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığınca...

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla konuşması

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yolun karşısına geçmeleri

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yaya geçidini kırmızıya boyaması

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

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