ŞANILURFA - "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası Güncel Haberler Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla konuşması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yolun karşısına geçmeleri Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yaya geçidini kırmızıya boyaması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığınca... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla konuşması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yolun karşısına geçmeleri Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın çocuklarla yaya geçidini kırmızıya boyaması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ŞANILURFA - 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' kampanyası - Haberler

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