Şanghay Limanı, Otomobil İhracatında Rekor Kırdı

Çin'in Şanghay Limanı, yılın ilk üç çeyreğinde araç ihracatında geçen yıla göre yüzde 15 artışla 2,05 milyon araca ulaştı. Bu rakam, ülkedeki toplam otomobil ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Yeni enerjili araçlar, ihracatın yüzde 60'ını kapsıyor.

SHANGHAİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Limanı, yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artışla 2,05 milyon araç ihraç etti. Bu rakam, söz konusu dönemde Çin'in gerçekleştirdiği toplam otomobil ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verilerine göre kentin Pudong Yeni Bölgesi'ndeki Waigaoqiao liman bölgesi, 4 yıl üst üste yıllık 1 milyonun üzerinde araç ihracatı gerçekleştirdi.

Gümrük verileri, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri ve dünyanın en büyük otomotiv ithalat ve ihracatı için "ro-ro" (roll-on/roll-off) tesisi olan Haitong uluslararası otomobil terminali üzerinden yapılan ihracatın 1,1 milyon adedi aştığını, bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artışla rekor bir seviye olduğunu gösteriyor. Bu ihracatın yüzde 60'ından fazlasını yeni enerjili araçlar oluşturdu.

Terminal an itibarıyla 131 ülke ve bölgedeki 289 limana seferler düzenliyor ve günde ortalama 2-3 ro-ro gemisi Çin malı araçları küresel pazarlara taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
