Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı Çingdao'da Yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı, Çin'in Çingdao şehrinde yapıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Savunma Bakanı Dong Cün'ün başkanlık ettiği toplantıya Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'un savunma bakanları katıldı.

Bakan Dong, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası durumun değişim ve kaos içinde bulunduğu bir dönemde ŞİÖ'nün istikrar çıpası rolünün önemine dikkati çekti.

Çinli Bakan, ülkesinin, ŞİÖ'nün kuruluşundaki özgün hedeflere bağlı kalarak "Şanghay ruhunu" yaşatmak, uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak, güvenlik alanındaki meydan okumalara yanıt vermek için üye ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kayfıng muhribinde resepsiyon düzenlendi

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Bakan Dong, Çin Donanması'na ait Kayfıng muhribinde konuk bakanlar için resepsiyon düzenledi.

Dong, buradaki hitabında, yükselen tek taraflılığın, korumacılığın, hegemonyanın ve zorbalığın, günün dünyasında uluslararası düzeni tehdit eden "en büyük kaos ve ihtilaf kaynağı" olduğu mesajını verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), ŞİÖ ve diğer çok taraflı çerçevelerde daha yakın işbirliğinin gereğine işaret eden Dong, üye ülkelere, "benzer görüşteki güçlerle" birleşerek uluslararası adaleti savunma ve küresel istikrarı koruma çağrısı yaptı.

Dong, "Kalkınma için barışçıl bir ortamı daha güçlü eylemlerle birlikte güvenceye alabiliriz." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı katıldı

Toplantının, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan krizin ardından yapılması dikkati çekti.

Toplantıya katılan İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'ye mevkidaşlarından destek mesajları geldi.

İranlı Bakan, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın meşru pozisyonunu desteklediği için Pekin yönetimine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Umarız Çin, adaletin yanında olmayı sürdürerek mevcut ateşkesin korunmasına yardımcı olur ve bölgesel gerilimin düşürülmesinde daha büyük bir rol oynar." şeklinde konuştu.

Çin ve Rusya öncülüğünde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'ın katılımıyla 2001'de kurulan ŞİÖ, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te İran'ın ve 2024'te Belarus'un katılımıyla 10 üyeye ulaşmıştı.