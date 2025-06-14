Şanghay İşbirliği Örgütü'nden İsrail'e Sert Kınama

(ANKARA) – Çin liderliğindeki bölgesel güvenlik ve siyasi işbirliği kuruluşu olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını sert bir dille kınadı.

On üyeli Avrasya güvenlik bloğunun açıklamasında, İsrail'in saldırılarında sivil ve nükleer tesislerin hedef alındığı, bunun sonucunda da sivil kayıpların yaşandığı belirtildi. Açıklamada "Bu saldırılar uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerini ciddi biçimde ihlal etmiş, İran'ın egemenliğini zedelemiş ve küresel barış ile istikrarı ciddi biçimde tehdit etmiştir" denildi.