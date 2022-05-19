Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Haberler

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Hindistan Kültür Bakanı Arcun Ram Megval, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade, Pakistan Ulusal Miras ve Kültür Kurumu Sekreteri Zafar Hassan yer alırken, Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Jao Kuan ile ŞİÖ Genel Sekreteri Jang Min çevrim içi olarak yer aldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Nazarbekov, ŞİÖ ülkeleri arasındaki iş birliğinin giderek geliştiğini kaydederek, bu çerçevede kültürel alandaki iş birliğinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Nazarbayev, örgüt ülkelerinin zengin kültürel varlıklara sahip olduğunu, sadece Özbekistan'da 7 binden fazla tarihi ve kültür varlığın bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya çevrim içi katılan Min, örgüt ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kültürel iş birliğinin önemli yer tuttuğunu belirterek, bu toplantının örgüt ülkeleri arasındaki kültürel iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Toplantıda kültür ve sanat alanında iş birliğinin geliştirilmesi, kültür bakanlarının önceki toplantılarında varılan anlaşmaların uygulanması konularında fikir alışverişinde bulunan bakanlar, halklar arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek, kültürel çeşitliliği korumak ve ŞİÖ üyesi ülke halklarının kültür, gelenek ve görenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla ortak etkinlikler düzenlemenin sinema, tiyatro, kütüphane ve müze alanında ortak projeler geliştirmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, ŞİÖ üye ülkeleri halklarının kültürel ve tarihi mirasının korunması alanında iş birliğinin geliştirilmesi için sanat festivalleri, yarışma, forum, bilimsel konferans ve diğer kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin önemine değinen bakanlar, eğitim, kültür ile sanat alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın Varanasi şehrinin "ŞİÖ Turizm ve Kültür Başkenti" statüsüne adaylığıyla ilgili karardan duydukları memnuniyeti dile getiren bakanlar, "ŞİÖ'ye üye ülkeler hükümetleri arasında müzecilik alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin" anlaşma taslağını hazırlayarak, 15-16 Eylül'de Semerkant'ta düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanmak üzere kabul etti.???????

Toplantıda, ŞİÖ Kültür Bakanları'nın 20. Toplantısının 2023'te Hindistan'da yapılması konusunda mutabakata varıldı.