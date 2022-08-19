Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kadınlar Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'nın ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen foruma örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'dan 100'den fazla kadın yetkili ve iş kadını katıldı.

Narbayeva, forumun açılışında yaptığı konuşmada, ŞİÖ'nün kuruluşundan beri geçen 21 yılda önemli çalışmalara imza attığını ve bu süreçte etkili bir örgüt olarak kendini kanıtladığını dile getirdi. Narbayeva ŞİÖ'nün bölgede güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

ŞİÖ üyesi ülke hükümetlerinin girişimleri, kadın hareketleri ve örgütlerinin aktif katılımıyla, son yıllarda örgüt bünyesinde kadın iş birliği fırsatlarının daha da genişlediğini belirten Narbayeva, bu çerçevede ŞİÖ Kadınlar Forumu'nun önemli rol oynadığını aktardı.

Narbayeva, örgüte üye ülkelerde kadınların eşit haklara sahip olması ayrıca siyasi ve sosyoekonomik sorunların çözümünde kadınların yer almasının bu ülkelerin ekonomik kalkınması, toplumun demokratikleşmesi ve istikrarı için önemli bir koşul olduğunu vurguladı.

Özbekistan'da son yıllarda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde kadın haklarının korunması ve eşitliğinin sağlanması konularında önemli çalışmalara imza atıldığını anlatan Narbayeva, ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin devlet politikası düzeyine yükseltildiğini söyledi. Narbayeva, bugün Özbekistan parlamentosunda kadın milletvekillerinin payının yüzde 33'ü oluşturduğunu, bu gösterge ile dünyada 45. sırada yer aldıklarını aktardı.

Foruma çevrim içi olarak katılan ŞİÖ Genel Sekreteri Zhan Ming de örgüt ülkelerindeki kadınların ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, tarım ve ticaret alanlarında çalıştığını söyledi. Zhan Ming, kadınların örgüt üyesi ülkelerin parlamentolarındaki payının yüzde 20, hükümetlerdeki payının ise yüzde 10 olduğuna işaret etti.

ŞİÖ ülkeleri arasındaki bölgesel iş birliğinde kadınların rolü, bölgenin sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmasına kadınların katılımını, örgüt üyesi ülkelerde kadın ve kız çocuklarının durumlarının iyileştirilmesi gibi konuların ele alındığı forumun ardından ortak bildiri kabul edildi.

5 Haziran 2001'de kurulan örgütün ilk Kadınlar Forumu Mayıs 2018'de Çin'de gerçekleştirilirken ikincisi Mayıs 2019'da Kırgızistan'da, üçüncüsü ise Haziran 2021'de Tacikistan'da yapılmıştı.