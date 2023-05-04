Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı Hindistan'da başladı

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) iki gün sürecek Dışişleri Bakanları Toplantısı Hindistan'ın Goa şehrinde başladı.

İran ve Belarus'un ŞİÖ'ye üye olma sürecinin de ele alınacağı toplantıya katılmak üzere ŞİÖ üye ülkelerinin dışişleri bakanları ev sahibi Goa'ya geldi.

Pakistan'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde 2011'den bu yana Hindistan'a ilk ziyareti gerçekleştiren Bilawal Butto Zerdari, "bu toplantıya katılma kararının Pakistan'ın ŞİÖ tüzüğüne güçlü bağlılığını gösterdiğini" söyledi.

Zerdari, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Özellikle ŞİÖ'ye odaklanan ziyaretim sırasında, dost ülkelerden mevkidaşlarımla yapıcı görüşmeler gerçekleştirmeyi heyecanla bekliyorum." dedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan, Rusça ve Mandarin Çincenin kullanıldığı ŞİÖ'de İngilizce'nin resmi ve çalışma dili olarak kullanılması için girişimde bulunacak.

Yerel kaynaklar, Hindistan'ın bu talebinin "diğer üyeler tarafından da çokça vurgulandığını" belirtti.

Toplantının ana gündem maddelerini, temmuzda yapılacak ŞİÖ Liderler Zirvesinin hazırlıkları ve "bölgesel ve uluslararası meseleler" üzerinde görüş alışverişi oluşturuyor.