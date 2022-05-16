Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi 15-16 Eylül'de Semerkant'ta yapılacak - Haberler

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirve Toplantısı'nın 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenleneceği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Jang Min ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sene ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütünün dönem başkanlığını yaptığını ve bu kapsamda Özbekistan'da şimdiye kadar farklı düzeylerde 40'a yakın toplantı ve etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Narov, 15-16 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin tarihi Semerkant şehrinde yapılacağını kaydederek bu toplantıda örgütün geliştirilmesiyle ilgili önemli kararların alınmasının beklendiğini vurguladı.

Rusya, Çin, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan'ın üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütünün son zirvesi, 17 Eylül 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilmişti.???????