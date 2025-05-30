Şanghay İhracatı 2025'te Yüzde 13,8 Artış Gösterdi

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ihracatı, 2025'in ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış gösterdi. Shanghai Gümrük İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre kentin nisan ayındaki toplam ithalat ve ihracat hacmi de rekor seviyeye ulaştı.

Kentin ocak-nisan dönemindeki toplam dış ticaret hacmi, geçen yıla kıyasla yüzde 1 artarak 1,4 trilyon yuana (yaklaşık 194,7 milyar ABD doları) yükselirken, nisan ayında 399,35 milyar yuana ulaşan ithalat ve ihracat, hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 10'un üzerinde büyüme kaydetti. Nisan ayındaki ihracat, geçen yıla göre yüzde 17,2, ithalat ise yüzde 8,1 artış gösterdi.

Shanghai'daki dış ticaret firmalarının yüzde 70'inden fazlasını oluşturan özel işletmeler, dört aylık dönemdeki büyümede kilit rol oynadı. Özel işletmelerin ithalat ve ihracat hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artarak 500 milyar yuanı aşması, iç kaynaklı büyüme ivmesinin daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu dönemde 200'den fazla ülke ve bölgeyle ticaret yapan Shanghai'ın 166 ticari ortağı ticaretinde artış görüldü. Kentin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ortak ülkelerle ticareti, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artarak 600 milyar yuana yaklaşırken, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ile ticareti de yüzde 20'nin üzerinde büyüme sergiledi.

Söz konusu dönemde 398,8 milyar yuana ulaşan mekanik ve elektrikli ürün ihracatı, kentin toplam ihracatının yüzde 60'ından fazlasını teşkil etti. Tüketim malları ithalatı ise yerel pazarı destekledi. Et ve yemeklik yağ ithalatı yüzde 10'un üzerinde artarken, Afgan kuru yemişleri, İtalyan çikolatası, İrlanda süt ürünleri ve Etiyopya kahvesi gibi özel gıda ürünleri Çinli tüketicilere daha geniş bir mutfak yelpazesi sundu.