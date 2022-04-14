'Şanghay'daki kapanma konteyner krizine neden olabilir'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan ve devam eden savaşın birçok sektör gibi lojistik sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Sintek Lojistik CEO'su Oğuz Büte, "Özellikle armatörlerin seferlerinin büyük kısmını yeniden zamanlamaya çalışması, gemilerin-uçakların rotalarının tekrardan çizilmesi, uzayan transit sürelerin yanı sıra mesafeler ile maliyetlerin artması, sektör adına olumsuz gelişmeler. Ayrıca dünyanın en büyük konteyner limanlarından biri olan Şanghay şehri kapandı. Çin'deki şehir kapanmaları konteyner krizinin tekrardan yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor" dedi.

2022 yılının ilk çeyreği ihracat anlamında lojistik sektörü için oldukça iyi geçtiğini belirten Oğuz Büte, "Ancak petrol fiyatlarındaki artış, brent petrol varil fiyatının yükselmesi ve bağlı olarak ülkemizdeki döviz kurunun artması özellikle ithalatta bir yavaşlamaya neden oldu. Bu bizler için olumsuz bir durum sayılabilir. Ancak bu yılın 3'üncü ayından itibaren deniz yolu ile taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ithalat navlunlarının ufak da olsa gerilemesi ve konteyner krizinin bir nebze de olsa aşılmasıyla, sektörün ihracatçılara daha kolay hizmet verme şansı doğdu. Bu durum, olumlu bir gelişme. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerine Avrupa'dan yapılan sevkiyatlarda da Rusya hattının kapanması ile özellikle Türkiye üzerinden transit işlemlerde artış oldu" diye konuştu.

DEVAM EDEN SAVAŞ SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Armatörlerin seferlerinin büyük kısmını yeniden zamanlamaya çalışması, gemilerinin-uçakların rotalarının tekrardan çizilmesi, uzayan transit süreler ve mesafe ile maliyetlerin de daha fazla artmasının olumsuz gelişmeler olduğunu ve devam eden savaşın sektörü olumsuz etkilediğini belirten Büte, "Dünyanın en büyük konteyner limanlarından biri olan Şanghay şehri kapandı. Çin'deki şehir kapanmaları konteyner krizinin tekrardan yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor" ifadeleriyle son gelişmelerin olası yansımalarına dikkat çekti.

2022 YILI LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜME TRENDİ İLE GEÇECEK

2022'nin lojistik sektörü için 2021'de olduğu gibi büyüme trendi ile geçeceğini belirten Oğuz Büte, devam eden krizler dolayısıyla tedarik zincirindeki lojistik faaliyetlerinin daha da önem kazandığını, bu durumun da kaliteli ve zamanında hizmet verebilen lojistik firmaları için fırsat yarattığını belirtti.

HEDEFİMİZ, KÖKLÜ DEĞERLERİ OLAN BİR LOJİSTİK ŞİRKETİ OLUŞTURMAK

Sintek Lojistik'in bugünü ve geleceğiyle ilgili de bilgi veren Oğuz Büte, "Büyük proje taşımacılığı, komple gemi chartering gibi mühendislik ve özel bilgi birim, tecrübe isteyen işlerden, genel kargo taşımacılığındaki tüm alanlarda (hava, kara, deniz, tren yolu) eksiksiz hizmet veriyoruz. 2022'de de Sintek Lojistik olarak 2021 yılındaki yükselme ivmemizi devam ettireceğiz. Hedefimiz, yıllar geçtikçe kurum kültürü oturmuş, köklü değerleri olan bir lojistik şirketi oluşturmak. Tüm enerjimizi bu yönde kullanıyoruz ve yaptığımız işlerle iz bırakan bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Hollanda'da şirketimizi genişletmek, yurt içinde ise Mersin'de bir ofis açmak, şu anda planlarımız arasında olan en sıcak gündem maddelerimiz."