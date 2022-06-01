Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi - Haberler

Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri Şanghay'da artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 aydır uygulanan karantina, düşük risk grubundaki bölgelerde kaldırıldı.

Çin'in ekonomi merkezi Şanghay kentinde Covid-19 vakalarının artışa geçmesi üzerine getirilen karantina uygulaması, 2 ayın ardından sona buldu. Düşük risk grubundaki bölgelerde halk kendini dışarı attı. Kentin simgesi olan Bund nehrinin kıyısına akın edenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Şehir içi toplu taşıma ve taksiler yeniden çalışmaya başlarken, kent sakinlerinin kendi araçlarını kullanmasına da izin verildi. Mağazalar, alışveriş merkezleri yüzde 75 kapasiteyle açıldı. Şanghay Belediye Sözcüsü Yin Xin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir gün. Herkes çok fedakarlık yaptı. Bu gün zor kazanıldı ve bunu korumalıyız. Aşina olduğumuz ve özlediğimiz Şanghay'a tekrar hoş geldiniz" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming ise, "Salgın etkili bir şekilde kontrol altına alındı" ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK HASTANE KAPATILDI

Kentte korona virüs vakalarındaki artışla mücadele çerçevesinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde kurulan ve 9 Nisan'da hasta kabulüne başlayan sahra hastanesi de kapatıldı. Salgın sırasında megakentteki 174 binden fazla kişi, sahra hastanesinde tedavi gördü.

YÜRÜRLÜKTE OLAN KURALLAR

Şehirden ayrılmak için yetkililerden izin alınması şartı ve maske kullanma zorunluluğu ise devam ediyor. Ayrıca evlerinden çıkanların bazı mekanlara giriş için akıllı telefonlarından sağlık kodunu göstermeleri gerekiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak veya banka, alışveriş merkezi gibi yerlere girmek isteyenlerin de son 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif olması şart. Başka bir şehre seyahat edenlerin ise dönüşlerinde 7-14 gün karantina ile karşı karşıya kalacak şekilde Şanghay'dan ayrılmalarına yönelik kısıtlamaları sürüyor. Sinemalar, müzeler ve spor salonları da kapalı kalmaya devam ediyor. Hayat tam olarak salgın öncesi normale dönmezken, orta ve yüksek riskli bölgelerdeki (en az 650 bin kişi) karantina uygulaması sürüyor. Öte yandan Şanghay'da korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel