Şanghay'da Uluslararası Acil Afet Azaltma Fuarı Başladı

Şanghay'da Uluslararası Acil Afet Azaltma Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 4. Yangtze Nehri Deltası Uluslararası Acil Afet Azaltma ve Kurtarma Fuarı, 3.000'den fazla güncel ekipman ve teknoloji ile 20'yi aşkın ülkeden 500'ün üzerinde şirketin katılımıyla başladı.

SHANGHAİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 4. Yangtze Nehri Deltası Uluslararası Acil Afet Azaltma ve Kurtarma Fuarı'nda 3.000'den fazla güncel ekipman ve teknoloji sergileniyor.

Yaklaşık 60.000 metrekarelik sergi alanına sahip fuara, 20'yi aşkın ülke ve bölgeden 500'ün üzerinde önde gelen şirket katılıyor. Salı günü başlayan etkinlik perşembe günü sona erecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.