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Şanghay'da Tencere Tavalı Protesto

DailyMotion.com - Güncel
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Şanghay sakinleri Corona virüsü salgınını önlemek adına alınan önlemleri tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

Şanghay sakinleri Corona virüsü salgınını önlemek adına alınan önlemleri tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

"Sıfır COVID-19" politikası izlenen Çin'de Şanghaylılar'ın karantinadan dolayı evlerinden çıkmalarına izin verilmiyor.

Bu da erzak temin etmekte kent sakinlerinin zorluklar yaşamasına neden oluyor.

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Protesto, Şanghay, Güncel, Haberler

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