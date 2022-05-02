Şanghay'da Tencere Tavalı Protesto
DailyMotion.com - Güncel
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Şanghay sakinleri Corona virüsü salgınını önlemek adına alınan önlemleri tencere ve tavalara vurarak protesto etti.
Şanghay sakinleri Corona virüsü salgınını önlemek adına alınan önlemleri tencere ve tavalara vurarak protesto etti.
"Sıfır COVID-19" politikası izlenen Çin'de Şanghaylılar'ın karantinadan dolayı evlerinden çıkmalarına izin verilmiyor.
Bu da erzak temin etmekte kent sakinlerinin zorluklar yaşamasına neden oluyor.
DailyMotion.com / Güncel