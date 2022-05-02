Şanghay'da Tencere Tavalı Protesto

Şanghay sakinleri Corona virüsü salgınını önlemek adına alınan önlemleri tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

"Sıfır COVID-19" politikası izlenen Çin'de Şanghaylılar'ın karantinadan dolayı evlerinden çıkmalarına izin verilmiyor.

Bu da erzak temin etmekte kent sakinlerinin zorluklar yaşamasına neden oluyor.

DailyMotion.com / Güncel