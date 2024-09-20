Şanghay'da Tayfun Nedeniyle 112.000 Kişi Tahliye Edildi

SHANGHAİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai, kentin bazı bölgelerine rekor derecede yağış getiren Pulasan Tayfunu nedeniyle Cuma sabahı itibarıyla 112.000 kişiyi tahliye etti.

Belediye Sel Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 649 gemi tahliye edildi ya da limana sığınmak için geri döndü. Ayrıca, 54 tren seferi ve 26 feribot seferi de askıya alındı.