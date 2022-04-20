Şanghay'da Covid-19 vakaları düşüşe geçti - Haberler

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Şanghay'da Covid-19 vakaları düşüşe geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanghay'da Covid-19 vakaları düşüşe geçti

Çin'in Şanghay kentinde 2 haftadır devam eden tam kapanmanın ardından vaka sayıları düşüşe geçti.

Çin'in Şanghay kentinde 2 haftadır devam eden tam kapanmanın ardından vaka sayıları düşüşe geçti.

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 2 haftadır uygulanan tam kapanma sonrasında vaka sayıları düşüşe geçti. Şanghay'lı sağlık yetkilisi Wu Qianyu tarafından yapılan açıklamada, "Kentteki salgın durumu geçtiğimiz günlere göre düşüşe geçti. Topluluk yayılımı etkili şekilde engellendi" dedi. Qianyu ayrıca, halen 16.3 milyon kişinin evden çıkamadığı kentte belirlenen 7.85 milyon kişinin dışarı çıkabileceğini ve fabrikalara dönebileceğini söyledi.

TESLA YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, düşüşe geçen vaka sayılarının ardından Şanghay'daki fabrikasında yeniden üretime başladığını duyurdu.

Şanghay'da dün 2 bin 494 semptomatik, 16 bin 407 asemptomatik vaka tespit edilmişti. Covid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kente, ölenlerden 2'sinin ileri akciğer kanseri ve çeşitli hastalıklara, 5 kişinin ise kalp ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olduğu açıklanmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Güncel, Haberler

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