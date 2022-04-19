- Şanghay'da Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 10'a yükseldi

PEKİN - Çin'in Şanghay kentindeki Covid-19 salgınının son dalgasında dün 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle 3 haftadır karantina uygulanan finans merkezi Şanghay kentinde dün 7 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde ve aşısız olduğu, tamamının altta yatan ciddi hastalıklarının bulunduğu belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, kentteki son dalgada yaklaşık 400 bin vakanın kayıtlara geçtiğini can kaybı sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Dün 3 bin 84 semptomatik vakanın tespit edildiği kentte, 17 bin 332 asemptomatik vaka kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün toplam 3 bin 316 semptomatik, 18 bin 284 asemptomatik vaka tespit edildiğini bildirdi. Toplam 188 bin 351 vakanın görüldüğü Çin anakarasında salgının başından bu yana 4 bin 648 kişi ise hayatını kaybetti.

Pekin'de seyahat uyarısı

Öte yandan, Çin makamları, Omicron mutasyonunun yayılması tehlikesi karşısında başkent Pekin sakinlerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde seyahat etmemeleri önerisinde bulundu. Pekin Belediyesi de kent sakinlerine enfeksiyon riskini azaltmak için gerekli olmadıkça seyahat etmeme, büyük çaplı etkinliklere katılmama ve kapalı ortamlarda maske takma çağrısı yaptı.

Pekin'de son iki günde 5 semptomatik vaka kayıtlara geçti. Pekin makamları, kente girişlerde son 48 saat için yapılmış nükleik asit testi sonucu ibraz edilmesini talep ediyor.