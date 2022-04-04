Şanghay'da Corona Salgının Günlük Vaka Sayısı 6 Bine Çıktı - Haberler

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Şanghay'da Corona Salgının Günlük Vaka Sayısı 6 Bine Çıktı

DailyMotion.com - Güncel
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'Sıfır COVID' politikasının yürürlükte olduğu Çin'de yeni vaka dalgasının tespit edildiği Şanghay'da toplu test yapılıyor.

'Sıfır COVID' politikasının yürürlükte olduğu Çin'de yeni vaka dalgasının tespit edildiği Şanghay'da toplu test yapılıyor.

Ülkenin finans merkezi Şanghay, ani vaka artışı nedeniyle yeniden kapanma sürecine girdi.

Toplu testlerin devam ettiği süre boyunca uygulamaya koyulan karantina süreci öncesinde halk, panik halinde süpermarketlere akın etti.

25 milyon nüfuslu kentte 30 Mart'ta 6 bin yeni vaka tespit edildi.

Pandemi boyunca 228 binden fazla COVID-19 vakası tespit edilen Çin'de virüs nedeniyle 4.638 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Finans, Güncel, Haberler

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