Şanghay'da bakımevindeki yaşlı öldü sanılarak ceset torbasına konuldu

Kovid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da yaşlı bakımevindeki hastanın öldü sanılarak ceset torbasına konulduğu ortaya çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastanın yaşadığını fark etti.

Morg görevlileri, sedye ile hastane dışına taşınan torbayı açıp içine baktıklarında yaşam işaretleri görünce hastayı getiren görevliyi uyardı.

Ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı.

Olay, karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girdiği kentteki vatandaşların tepkisine yol açtı.

Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğrularken, ihmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

Açıklamada hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisini çekmişti.

Daha önce Puşi ilçesindeki Donghay Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın, bakım personelinin karantinaya girmesi ve aile refakatçilerinin hastaneye kabul edilmemesi nedeniyle bakım eksikliğinden yaşamını yitirdiği bildirilmişti.