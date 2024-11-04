Şanghay'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı
Çin'in Şanghay kentinin Lujiazui bölgesindeki simge yapılar, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için ışıltılı bir şekilde aydınlatıldı. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SHANGHAİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Lujiazui bölgesindeki simge yapılar Pazar günü 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için ışıklandırıldı.
7. CIIE, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilecek.