Şanghay'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Tüketici Ürünleri Sergi Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Daha iyi bir yaşam talebini karşılamayı hedefleyen sergi, "Dünyanın En İyi Tüketici Ürünlerini Keşfedin, Yeşil, Yenilikçi ve Modaya Uygun Bir Yaşamın Keyfini Çıkarın" temasıyla düzenleniyor.