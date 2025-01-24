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Şanghay 2024'te Turist Sayısını Yüzde 84 Artırdı

Şanghay 2024'te Turist Sayısını Yüzde 84 Artırdı
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Şanghay, 2024 yılında 6,7 milyon turiste ev sahipliği yaparak, bir önceki yıla göre yüzde 84'lük bir artış kaydetti. Çin'in vize politikalarındaki esneklik, bu artışın önemli nedenleri arasında. En çok turist gönderen ülkeler arasında Güney Kore, ABD ve Japonya öne çıkarken, Tayland'dan gelen turist sayısı yüzde 300'ün üzerine çıktı.

SHANGHAİ, 24 Ocak (Xinhua) -- Shanghai, 2024 yılında 6,7 milyondan fazla turiste ev sahipliği yaparak, bir önceki yıla göre yüzde 84'lük bir artış kaydetti. Şehirdeki turizm patlamasında, Çin'in vize politikalarını kısmen esnetmesinin etkili olduğu belirtildi.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin perşembe günü yaptığı açıklamada, Shanghai'daki bir gecelik konaklama sayısı geçen yıl 6 milyonu aşarak bir önceki yıla göre yüzde 80'in üzerinde bir artış gösterdi ve yabancı turist sayısı iki kattan fazla artarak yaklaşık 4,8 milyona ulaştı.

Shanghai'a en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Güney Kore, ABD ve Japonya ilk sırada yer aldı ve her bir ülke 400 bini aşkın turisti Shanghai'a gönderdi. Öte yandan, turist sayısında en hızlı artışın yaşandığı ilk üç ülkenin Tayland, Malezya ve Endonezya olduğu kaydedildi.

Bilhassa Tayland'dan Shanghai'a turist seyahati sayısı bir önceki yıla göre yüzde 300'ün üzerinde artış göstererek 300.000'i aştı.

Turist akışındaki bu artışın önemli bir nedeni olarak Çin'in vizesiz seyahat politikalarını optimize etmesi gösteriliyor. Bugüne kadar Çin, 25 ülkeyle karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yaptı, 38 ülkeye tek taraflı vizesiz seyahat hakkı tanıdı ve 54 ülke için transit vizesiz geçiş hakkı uygulamaları getirdi.

"China Travel" trendi, geçen yıldan bu yana büyük bir ilgi gördü ve Shanghai'daki birçok turistik nokta küresel sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Asya turu sırasında Shanghai'ın ünlü Wukang Yolu'nu ziyaret eden Paul Liehr isimli bir Alman turist, Xinhua'ya konuşarak "Vizesiz seyahat politikası Çin'deki yolculuğumu daha uygun hale getirdi" dedi.

Shanghai Kültür ve Turizm İdaresi, turizm hizmetlerini kolaylaştıracağını ve daha fazla turist çekmek için cazibesini artıracağını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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