"Şangay'daki Durum Giderek Kötüleşiyor"

Çin'in 26 milyon nüfuslu Şangay kentinde yetkililer, COVID-19 salgınının "ciddiyetini koruduğunu" söyledi. Ülkenin en büyük metropolü olan Şangay'da salgınla mücadele için başlatılan kapanma sürecinin uzatılmasına karar verildi. Aralarında 2 bin ordu mensubunun olduğu 10 binden fazla sağlık çalışanı, Şangay'a gönderildi. Pandemi sürecinde 'Sıfır COVID' politikası uygulanan Çin'de 6 Nisan'da yeni vaka sayısı 20 bini geçti

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