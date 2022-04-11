"Şangay'daki Durum Giderek Kötüleşiyor" - Haberler

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"Şangay'daki Durum Giderek Kötüleşiyor"

DailyMotion.com - Güncel
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Çin'in 26 milyon nüfuslu Şangay kentinde yetkililer, COVID-19 salgınının "ciddiyetini koruduğunu" söyledi.

Çin'in 26 milyon nüfuslu Şangay kentinde yetkililer, COVID-19 salgınının "ciddiyetini koruduğunu" söyledi. Ülkenin en büyük metropolü olan Şangay'da salgınla mücadele için başlatılan kapanma sürecinin uzatılmasına karar verildi. Aralarında 2 bin ordu mensubunun olduğu 10 binden fazla sağlık çalışanı, Şangay'a gönderildi. Pandemi sürecinde 'Sıfır COVID' politikası uygulanan Çin'de 6 Nisan'da yeni vaka sayısı 20 bini geçti

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Haberler

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