Sanem Altaylı'nın 'Gri' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Ressam Sanem Altaylı'nın, "Gri" isimli kişisel resim sergisi, yarın Galeri Soyut Çankaya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Altaylı'nın, "Geçici anlar kalıcı hislere dönüşür, 'Gri' Ankara'nın Renkli ve Renksiz Manzaraları" temalı sergisinde, Başkentteki gündelik hayatın içinde fark edilmeyen anlar, renkler ve yansımalarla anlatılıyor.

Kompozisyonlarında sıradan mekanlar ve nesneler üzerinden bireysel belleğe odaklanan sanatçı, izleyiciyi kendi hafızasında bir yolculuğa çıkarmayı planlıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Altaylı, elektrik elektronik mühendisi olduğunu, son 10 yılda çeşitli atölyelerde çalışarak resim yapmaya başladığını anlattı.

Altaylı, serginin çıkış noktasına ilişkin,"Ankara'ya sürekli 'gri şehir, memur şehri, denizi yok' gibi şeyler söyleniyor. Oysa Ankara'nın detaylarında, günlük hayatın içinde oluşan yansımalarda çok güzel şeyler var. Bu sergiyle biraz bu yönünü göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

"Güzellik bulmak için biraz durup bakmak gerekiyor"

Altaylı, teknik anlamda da gerçekçi bir anlatım diliyle, soyut duyguyu yakalamaya çalıştığını vurgulayarak, "Biraz renklerle, kompozisyonlarla, tekrar eden şekillerle, renklerin fazla canlı olmasıyla bu hissi vermeye çalıştım." dedi.

Eserleri arasında en sevdiklerinin, "kahvehane" temalı resimler olduğunu belirten Altaylı, "Renkler, o atmosfer, nostaljisi, çocukluğumuzdan kalan Ankara kültürü olması dolayısıyla belki, onları çok severek çalıştım." diye konuştu.

Altaylı, sergiyi "hayatın içindeki güzellikleri fark etmeye çağrı" olarak tanımlayarak, "Hayat çok hızlı akıyor. Aslında güzellik bulmak için biraz durup bakmak gerekiyor. İzleyenler gelip görsün, sonra da hayatın içindeki güzellikleri görmeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışı yarın 18.00'de gerçekleştirilecek sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.