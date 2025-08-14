Sandviç Fırlatan Adam, CBP Memuruna Saldırıdan Yargılanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkilerine sandviç fırlatan Sean Dunn'a, memura karşı ağır suç işlemekten dava açıldı. Dunn'ın olay sırasında yetkililere hakaret ettiği ve kaçmaya çalıştığı belirtildi.

ABD'de, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) yetkililerine sandviç fırlatan kişiye, memura karşı ağır suç işlemekten dava açıldığı belirtildi.

The Hill gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, 37 yaşındaki Sean Dunn, CBP yetkililerine bağırdıktan sonra elindeki sandviçi yetkililerden birine fırlattı.

Belgelerde Dunn'un, CBP yetkililerine "faşist" dediği ve "Burada ne işiniz var? Sizi şehrimde istemiyorum." diye bağırdığı kaydedildi.

Sandviç fırlattıktan sonra kaçmaya çalışan Dunn, polis tarafından kovalanarak yakalandı.

Belgelerde Dunn'un, "görevli memura saldırmak, direnmek veya görevini engellemek" gibi ağır suçlardan yargılanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin' diyen vatandaşın isyanı olay oldu

"Karınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.