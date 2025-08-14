Sandviç Fırlatan Adam, CBP Memuruna Saldırıdan Yargılanacak

ABD'de, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) yetkililerine sandviç fırlatan kişiye, memura karşı ağır suç işlemekten dava açıldığı belirtildi.

The Hill gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, 37 yaşındaki Sean Dunn, CBP yetkililerine bağırdıktan sonra elindeki sandviçi yetkililerden birine fırlattı.

Belgelerde Dunn'un, CBP yetkililerine "faşist" dediği ve "Burada ne işiniz var? Sizi şehrimde istemiyorum." diye bağırdığı kaydedildi.

Sandviç fırlattıktan sonra kaçmaya çalışan Dunn, polis tarafından kovalanarak yakalandı.

Belgelerde Dunn'un, "görevli memura saldırmak, direnmek veya görevini engellemek" gibi ağır suçlardan yargılanacağı belirtildi.