Sandu: "Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandu: "Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
 - Güncelleme:
Sandu: 'Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz'

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinin, ülkesi ve Ukrayna'ya tehdit oluşturmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinin, ülkesi ve Ukrayna'ya tehdit oluşturmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Sandu, Ukrayna'daki temasları kapsamında savaşın simgesi haline gelen İrpin, Buça ve Borodiyanka kentlerini ziyaret ettikten sonra Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Kiev'deki görüşmelerin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sandu, burada yaptığı açıklamada, Transdinyester bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve şu an için herhangi bir tehdit görmediklerini belirtti.

Zelenskiy ile bu konuda düzenli diyalog içinde olmayı ve bölgede durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan provokasyonlardan kaçınmak için birlikte çalışma kararı aldıklarını kaydeden Sandu, "(Transdinyester) Bu ayrılıkçı bölgenin Ukrayna ve Moldova'ya tehdit oluşturmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Sandu ayrıca, Transdinyester bölgesindeki vatandaşların olası seferberliğine ilişkin bilgilerin henüz doğrulanmadığını dile getirdi.

"Kesinlikle karşılık vereceğiz"

Zelenskiy de Transdinyester bölgesinden ülkesinin güvenliğine yönelik gelen tehditlerin Rusya tarafından çıkarıldığına işaret ederek, "Moldova'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki Transdinyester'deki bu insanlar bilsinler ki kesinlikle karşılık vereceğiz ama her şeyden önce bölgede istikrarsızlık olmaması için çalışmalıyız. Belarus sınırlarından birden fazla füze saldırısıyla karşı karşıya kalsak da biz şu anda topraklarımızda Rusya ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Volodimir Zelenskiy Transdinyester Moldova Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title