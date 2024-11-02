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Sandıklı ve İscehisar'da Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

Sandıklı ve İscehisar'da Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
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Sandıklı'da normal doğum eylem planı kapsamında kadınlara bilgi verilirken, İscehisar'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı. Her iki toplantıya da çok sayıda katılım oldu.

Sandıklı'da "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde kadınlara normal doğum hakkında bilgi verildi.

Hisar Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Evi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına çok sayıda kadın katıldı.

Sandıklı Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi personeli İlkay Muti ile Ümit Viran, normal doğum konusunda sunum yaptı.

İscehisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi anlatıldı

İscehisar ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Esnaf Odası Konferans salonundaki bilgilendirme toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından kadınlara, sunum gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, broşür dağıtıldı.

Toplantıya, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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