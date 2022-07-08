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Sandıklı TMO'da hububat alımı başladı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı TMO'da hububat alımı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Toprak Mahsulleri Ajans Amirliği Hububat alımına başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Toprak Mahsulleri Ajans Amirliği Hububat alımına başladı.

Hasadın başlamasıyla birlikte hububat alımına arpa ile başladı. TMO'nun alıma başladığı tarihten bu güne kadar 500 tona yakın alım yaptığı bildirildi.

Hububat alım çalışmalarını yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, TMO'nun arpa ve buğday alım yapması çiftçiler için avantaj olduğunu söyledi.

Toptaş, "TMO alım yapmasaydı tüccar düşük fiyatlarda alım yapacaktı. Belki de ödemeleri daha uzun vadeye yayacaktı. Yani çiftçiler tüccara mahkum olacaktı. Şimdi çiftçiler geliyor güvenerek arpasını TMO'ya satıyor. Bunun yansıması da seneye olacak. Bunu gören çiftçiler seneye daha çok ekim yapacak. Bu da ekonomiye katkı sağlayacak. Geçen yıl kuraklık vardı. Rekolte düşüktü. Bu yıl kuraklık da yok. Rekolte de yüksek." dedi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar Ajans Güncel Haberler

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