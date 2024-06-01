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Sandıklı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

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Sandıklı'da Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan genel kurulu bir restoranda gerçekleştirildi. Kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve bütçe tablosu oy birliğiyle kabul edildi. Ahmet Erdem, 32 yıldır sürdürdüğü görevine yeniden seçildi ve açıklamasında teşekkürlerini iletti.

Sandıklı'da Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçede bir restoranda düzenlenen genel kurulda, kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi verildi, bütçe tablosu oy birliğiyle kabul edildi.

Görevi 32 yıldır sürdüren Ahmet Erdem, yeniden Sandıklı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına seçildi.

Erdem, yaptığı açıklamada, "Bu görevi seçildiğim 1992'den beri maaş almadan sürdürüyorum. Üyelerimiz 4 yıl daha beni başkanlığa seçti. Herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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