Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'da doktorlar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı. Sandıklı'da doktorlar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı. Hastane bahçesinde sağlık çalışanları adına konuşan Bekir Kağnıcı, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadıklarını belirtti. Sandıklı'da trafik denetimi Sandıklı'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçedeki Ziraat Odası Başkanlığı ile Bölge Trafik Amirliği iş birliğiyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolundaki traktörler denetlendi. Ekipler, durdurulan traktörlerin evraklarını kontrol etti, Kurban Bayramı nedeniyle kara yolunda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya Konya Güncel Haberler

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