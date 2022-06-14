Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası" düzenlendi. Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası" düzenlendi. Sandıklı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen turnuva, ilçe stadyumunda başladı. Grup müsabakalarının ardından turnuva, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek. Sandıklı'da bisiklet yolu çalışmaları sürüyor Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kentte yapımı süren bisiklet yolu çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Çöl, ilçedeki bisiklet yolunun 2 bin 300 metre olacağını ifade etti. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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