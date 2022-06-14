Sandıklı'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı'dan kısa kısa

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
 - Güncelleme:
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası" düzenlendi.

Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası" düzenlendi.

Sandıklı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen turnuva, ilçe stadyumunda başladı.

Grup müsabakalarının ardından turnuva, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

Sandıklı'da bisiklet yolu çalışmaları sürüyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kentte yapımı süren bisiklet yolu çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Çöl, ilçedeki bisiklet yolunun 2 bin 300 metre olacağını ifade etti.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Demokrasi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title