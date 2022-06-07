Sandıklı'dan kısa kısa - Haberler

Sandıklı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin çalışmaları yer aldı. Etkinlikte, halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Açılışa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daire amirleri ve kursiyerler katıldı.

-Sandıklı'da "Mezunlar Paneli" yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında Sandıklı Meslek Yüksekokulu'ndaki mezunlar paneli sona erdi.

Yunus Emre Kampüsü konferans salonunda düzenlenen son programa, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Havva Uzun, eski mezunlardan Ece Kandemir, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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Sandıklı'da lise öğrencileri meslek yüksek okuluna ziyaret etti

Yunus Emre Kampüsü'ndeki konferans salonunda, Okul Müdür Yardımcıları Havva Uzun ile Yunus Yılan, Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine, kariyer ve mesleki seçim açısından gelişmeleri, sınav öncesi ve sonrasında kariyer yollarını nasıl belirleyebilecekleri konularında bilgilendirme yaptı.

Programda, lise öğrencilerine bilgisayar, harita ve kadastro ile seracılık laboratuvarı, kütüphane ve derslikler gezdirilerek yapılan okuldaki eğitim ve uygulamalar anlatıldı.