Sandıklı'dan kısa kısa - Haberler

Sandıklı'da "reflektör tak görünür ol" kampanyası çerçevesinde köylerdeki traktör sürücüleri bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğinde Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda çerçevesinde köylerde traktör sürücülerine 120 reflektör dağıtıldı.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yaptığı açıklamada,"Bu çalışmanın devamı gelecek. İnşallah bütçemiz oldukça çiftçilerin taleplerine karşılık vereceğiz. Kazasız ve iyi günlerde kullanmanızı dileriz." ifadesini kullandı.

Traktör sürücüsü Ahmet Karapınar da reflektör konusunda bilgilendirmede bulunan ilçe jandarma komutanlığı ile ziraat odası başkanlığına teşekkür etti.

Sandıklı'da mezuniyet töreni

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Hüdai Kaplıcalarındaki törende yaptığı konuşmada, "Bugün, bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı bir günü yaşıyoruz. Bugünden itibaren yepyeni yaşam deneyimlerini içinde barındıran bir süreç başlıyor. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam edin. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın."ifadesini kullandı.

Törene, Tortop'un yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çöl, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sandıklı'da yavru kızıl geyik koruma altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ'da arazide annesi tarafından terk edilmiş halde bulunan yavru kızıl geyik koruma altına alındı.

Yavru kızıl geyiğin arazide yalnız kaldığını fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler yavru kızıl geyiği alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim etti.

-??????? Doğa severler aileleriyle piknikte buluştu

Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Topluluğu, doğa yürüyüşü sonrası aileleri ile birlikte piknik yaptı.

Sandıklı Doğa Sporlar Gurubu aileleriyle birlikte Akdağ Kocayayla'da bir araya geldi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop'un da katıldığı etkinlikte 35 kişilik gurup Karanlıkdere mevkiine on kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Bu tür sosyal faaliyetlerin geniş katılımlara ulaşmasını dileyen Kaymakam Eflatun Tortop, "Çok güzel zaman geçirdik. Yürüyüş, piknik, doğal ortam haftanın stresini attık." dedi.

Yavru kızıl geyik bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.