Sandıklı'dan kısa kısa - Haberler

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Sandıklı'dan kısa kısa

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Sandıklı'da "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, çeşitli sportif aktiviteler yapıldı.

Etkinliğe, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Araz ve gençler katıldı.

Sandıklı kariyer günü etkinliği yapıldı

Sandıklı Meslek Yüksekokulu'nda "Geleneksel Kariyerden Sınırsız Kariyere" programı düzenlendi.

Yunus Emre Kampüsü Konferans Salonu'ndaki programda, iş insanı Önder Artuk ile gazeteci Hatice Aydoğan Özsökmen, öğrencilere eğitim, meslek, kariyer seçimi ile iş hayatındaki pratikler üzerine tecrübelerini paylaştı.

Programa, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

15 Temmuz, Sandıklı, Hisarcık, gençlik, Güncel, Haberler

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