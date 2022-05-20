Sandıklı'dan kısa kısa - Haberler

Sandıklı'da Miralay Reşatbey İlkokulu ile İlçe Kütüphanesi Müdürlüğü iş birliyle "100. Yılında Büyük Taarruz" semineri yapıldı.

Kütüphane salonundaki seminerde, Mehmet Yaşar Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni ve Alan Kılavuzu Erdem Doğu, sunum yaptı.

Duygu dolu anların yaşandığı seminere, kadınlar ilgi gösterdi.

Seminerin ilerleyen günlerde tekrar yapılacağı bildirildi.

Sandıklı'da ata tohumlarından üretilen 75 bin fidenin dağıtımı yapıldı

Çiçek serasında ata tohumlarından üretilen fideler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, ata tohumlardan üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerinin nesilden nesile aktarılması gerektiğini belirtti.

Projenin 3 yıldır devam ettiğini aktaran Çöl, "İlçemizin tohumculukta ön plana çıkmasında en büyük etkenlerden biri olan Jeotermal seralarımızda bu güzel muhteşem fidanlarımızı ürettik. Bugün domates, biber, patlıcandan oluşan 75 bin fidanı Sandıklı halkımıza ücretsiz olarak dağıttık."ifadesini kullandı.