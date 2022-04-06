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Sandıklı'dan kısa kısa

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 kişiye adli işlem yaptı.

Sandıklı'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 kişiye adli işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutağaç köyü mevkisinde bir aracın içinde 2 kişinin uyuşturucu kullandığını fark etti.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Araçtaki M.U. ile S.Y'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, iftarda evlere misafir oluyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki bir eve iftarda misafir oldu.

Çöl, yaptığı açıklamada,"Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan kıymetli ailelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Ramazanlar kalpleri birleştirmeye en güzel vesile." ifadesini kullandı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Haberler

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