Sandıklı'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sandıklı'nın Akharım beldesindeki ortaokul öğrencilerine simülasyonda emniyet kemeri ve aşırı hız anlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, Atatürk Ortaokulu bahçesine kurulan araçta öğrencilere, emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, aşırı hızın yol açacağı sonuçları ve emniyet kemeri kullanımının önemini uygulamalı olarak yakından gördü.

Motorize davulcular ramazan mesaisinde

Cuma Mahallesi'ndeki bir kıraathane de toplanan 18 davulcu, ramazan ayında kentteki cadde ve sokaklara dağılarak sahurda vatandaşları uyandırıyor.

Bazı mahallelerinin uzak ve çevresinin geniş olması dolayısıyla 2 davulcu, sürücüsünün arkasına ters bindiği motosikletle yaklaşık 15 kilometre yol gidiyor.

Motosiklet üzerinde cadde ve sokaklara davul çalıp mani söylenen davulcular, 8 yıldır bu işi severek yapıyor.

İlçede 30 yıldır ramazan davulculuğu yapan Enver Ula, gazetecilere, "Uzak mahallelere motosikletli davulcularımızı gönderiyoruz. Bizler de oruç tutuyoruz. Motorize davulcularımız da bir an evvel görevini yapıp daha sonra ibadetini yapıyor. Tabi zorlukları da var. Bu saate kadar ayakta kalıyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Amacımız geleneklerimizi sürdürmek, vatandaşların hayır duasını almak."